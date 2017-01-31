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    Сопредседатель МГ ОБСЕ: Столкновения в конце декабря показывают важность переговоров по карабахскому вопросу

    Ричард Хогланд: Мы продолжаем призывать стороны строжайшим образом соблюдать режим прекращения огня

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Столкновения в конце декабря прошлого года еще раз подчеркивают важность переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом армянским СМИ заявил временный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, посол Ричард Хогланд.

    "Мы продолжаем призывать стороны строжайшим образом соблюдать режим прекращения огня и предпринимать меры по снижению напряженности на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе", - заявил Р. Хогланд.

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