Президент: "Мы ждем конкретных действий по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Безусловно, нынешняя ситуация не является приемлемой ни для Азербайджана, ни для мирового сообщества. Тем более, что страны, которые имеют мандат на посредническую миссию, страны-сопредседатели Минской группы - это Россия, Франция, США, на уровне глав государств неоднократно заявляли в совместных заявлениях, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Мы полностью разделяем эти позиции и считаем такие заявления очень правильными. Но мы ждем конкретных действий. Заявления, конечно, важны, но нам нужно урегулирование вопроса".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

"Для урегулирования вопроса существуют все правовые механизмы. Совет Безопасности ООН более 20 лет назад принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции сохраняют свою силу и должны быть выполнены, но Армения отказывается их выполнять. И к сожалению, никаких санкций на Армению за этот отказ наложено не было", - добавил президент.

Президент отметил, что главная проблемой, почему вопрос не урегулируется, в том, что Армения не хочет менять статус-кво:

"Другие международные организации также приняли схожие решения и резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие организации приняли подобные резолюции. Армения их не выполняет. Оккупация азербайджанских земель продолжается. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, беженцами на своей собственной земле. Наши города разрушены и люди изгнаны. Против нас была осуществлена этническая чистка. Все это доказано фактами и материалами. Этих материалов достаточно. Но главная проблема, почему вопрос не урегулируется, в том, что Армения не хочет менять статус-кво. Они на словах декларируют желание вести переговоры, но на деле занимаются их имитацией и делают все для того, чтобы, как вы говорите, все шло по кругу и это был бы процесс без конца, что не является приемлемым ни для нас, ни для мирового сообщества. Поэтому скорейшее выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Арменией, скорейшее начало деоккупации азербайджанской территории - ведь под оккупацией не только Нагорный Карабах, но и 7 районов Азербайджана, которые к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР никакого отношения не имеют и не имели - это должен быть первый шаг в поэтапном урегулировании конфликта, который должен быть урегулирован опять же на основе норм и принципов международного права".