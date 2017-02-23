Министр обороны Азербайджана посетил прифронтовую зону для оценки ситуации

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В связи с ростом интенсивности провокаций со стороны ВС Армении, а также для проверки и оценки боевой готовности наших войск, дислоцированных на линии противостояния войск, руководство министерства обороны прибыло в прифронтовую зону.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Представленные министру обороны данные разведки свидетельствуют о проведении противником перегруппировки войск, а также мероприятий по сосредоточению артиллерийских систем и другого крупнокалиберного вооружения вблизи переднего края нашей обороны. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что противник имеет замысел продолжать нагнетание обстановки.

В целях пресечения и дальнейшего предотвращения возможных провокаций со стороны ВС Армении, руководством министерства обороны Азербайджана были даны конкретные указания войскам по применению жестких и решительных мер во всех направлениях.