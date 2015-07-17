​Лавров обсудил с Налбандяном ситуацию в Нагорном Карабахе

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Проблематику урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсудил по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров с коллегой из Армении Эдвардом Налбандяном.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Собеседники обменялись мнениями по некоторым двусторонним и международным темам, проблематике урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Проблему Нагорного Карабаха Лавров в пятницу обсуждал в Москве и с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Российский министр сказал, что пришло время для интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. "Есть основания полагать, что пришло время интенсифицировать наши усилия", — сказал Лавров на встрече с Мамедъяровым.