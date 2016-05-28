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    ​Ильхам Алиев: Азербайджан ждет скорейшего начала серьезных переговоров по Карабаху

    Территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан ждет скорейшего начала серьезных, субстантивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественном приеме, посвященном государственному празднику - Дню Республики, отмечаемому в стране 28 мая.

    "Считаю, что Венская встреча была успешной. Мы ожидаем, что в скором времени, без промедления, начнутся очень серьезные, как говорят посредники, субстантивные, то есть содержательные переговоры", - сказал Алиев.

    При этом он подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров.

    "Этот конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет. Должны быть выполнены четыре резолюции Совбеза ООН", - подчеркнул президент Азербайджана.

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