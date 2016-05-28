​Ильхам Алиев: Азербайджан ждет скорейшего начала серьезных переговоров по Карабаху

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан ждет скорейшего начала серьезных, субстантивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественном приеме, посвященном государственному празднику - Дню Республики, отмечаемому в стране 28 мая.

"Считаю, что Венская встреча была успешной. Мы ожидаем, что в скором времени, без промедления, начнутся очень серьезные, как говорят посредники, субстантивные, то есть содержательные переговоры", - сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров.

"Этот конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет. Должны быть выполнены четыре резолюции Совбеза ООН", - подчеркнул президент Азербайджана.