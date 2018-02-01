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    Действующий председатель ОБСЕ: Необходимо достичь устойчивого решение карабахского конфликта

    Анджелино Альфано и Сергей Лавров обсудили в Москве урегулирование этого конфликта

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Необходимо достичь устойчивого решение нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Он отметил, что урегулирование данного конфликта обсуждалось на сегодняшней встрече и подчеркнул роль России, как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, в этом вопросе.

    А. Альфано отметил, что конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров на основе Мадридских принципов. 

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