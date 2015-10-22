​Анджей Каспшик: Мы надеемся на проведение встречи глав Армении и Азербайджана

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Мы надеемся на проведение встречи президентов Армении и Азербайджана до конца текущего года.

По сообщениям Report, об этом в интервью News.am заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик.

Коснувшись возможных новых предложений со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского вопроса, он отметил, что все предложения обсуждаются в рамках мадридских принципов.

26 октября текущего года запланирован визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению. Посредники 28 октября прибудут в Азербайджан.