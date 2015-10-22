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    ​Анджей Каспшик: Мы надеемся на проведение встречи глав Армении и Азербайджана

    Он отметил, что все предложения обсуждаются в рамках мадридских принципов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Мы надеемся на проведение встречи президентов Армении и Азербайджана до конца текущего года.

    По сообщениям Report, об этом в интервью News.am заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик.

    Коснувшись возможных новых предложений со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского вопроса, он отметил, что все предложения обсуждаются в рамках мадридских принципов.

    26 октября текущего года запланирован визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению. Посредники 28 октября прибудут в Азербайджан.

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