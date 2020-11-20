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Президент Азербайджана: Мы одержали победу на поле боя

Президент Азербайджана: Мы одержали победу на поле боя Смяли врагу голову, что он навеки запомнит это, навеки
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана: Мы одержали победу на поле боя

"Диктатор Армении, находясь в бункере, полностью изолировал себя от мира, своего народа, а в Азербайджане есть единство народа и власти. Вот в чем разница".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"В этом и заключается наша сила. Наша сила – в нашем единстве. Сила и единство. Азербайджанский народ, наверное, помнит, что в последние 3-4 года я в своих выступлениях неоднократно говорил, что мир меняется, отношения меняются, международное право не работает, на первый план выходит фактор силы, преобладает принцип "кто силен, тот и прав". Все это можно увидеть в моих выступлениях, так как я правильно анализировал международное положение.

Я не хочу сказать, что мы тоже должны идти по этому пути. Нет. Наш путь – путь справедливости и международного права. Мы ничего не делали за пределами международного права. Но я говорил, что фактор силы выходит на первый план, и мы должны быть готовы к этому, в течение всех этих лет шла подготовительная работа– как в экономической сфере, так и в области международных отношений, в первую очередь, армейского строительства. Мы накопили эту силу и в нужный момент нанесли удар. Смяли врагу голову. Смяли так, что он навеки запомнит это, навеки. Мы поставили это клеймо. Азербайджанский народ – народ-победитель. Азербайджанская армия - армия победительница. Мы одержали победу на поле боя, в политической плоскости, освободили наши земли от оккупантов", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq"

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