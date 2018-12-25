Ильхам Алиев: Следующий год может стать важным для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Следующий год может стать важным для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района.

"Мы вступаем в 2019 год и надеемся, что этот год может стать важным для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но посмотрим, как будут развиваться события. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Территориальная целостность нашей страны безоговорочно должна быть обеспечена, восстановлена, оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Этого требуют справедливость, история, требует международное право. То, что я говорю, нашло отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН: оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель", - сказал президент Азербайджана.

Президент также отметил, что Азербайджан активизирует усилия в этом направлении.

"Конечно, мы активизируем наши усилия в этом направлении в международной плоскости. На переговорах, проведенных мною в этом году с главами государств и правительств многих стран на основе двусторонних контактов, и в подписанных документах проявлено уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны и выражено требование урегулировать конфликт на основе данных принципов", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в подписанном с Европейским Союзом документе содержатся очень серьезные заявления о территориальной целостности, суверенитете, неприкосновенности границ Азербайджана. "То есть, нашу позицию поддерживают как исторические, так и правовые основания", - отметил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также сказал, что "сегодня Армения и Азербайджан – это страны, которые находятся в разных категориях в экономическом и военном отношении".

"В то же время происходящие в регионе процессы, укрепление наших отношений с соседними странами меняют ситуацию в регионе в нашу пользу. То есть, все эти факторы позволяют говорить о том, что в 2019 году будут предприняты определенные шаги, связанные с конфликтом. Пока еще рано о чем-то говорить, но совершенно ясно одно: мы не отступим от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право", - подчеркнул глава азербайджанского государства, добавив, что - "Нагорный Карабах и прилегающие к нему другие оккупированные земли – это наши исконные, исторические земли, так это сегодня, так будет и завтра".

Президент напомнил, что в начале 1990-х годов в результате нерадивой и предательской деятельности тандема НФА-Мусават, захватившего в то время власть в Азербайджане, земли Азербайджана оказались под оккупацией.

"Мы используем все возможности для решения этого вопроса. Растущее могущество нашей страны приближает тот день, когда такие прекрасные городки будут построены на землях, которые сегодня находятся под оккупацией", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.