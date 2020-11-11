Глава государства: Трофейная техника будет продемонстрирована в Баку

"Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу в течение всех этих 44 дней, до и после. Уже дано соответствующее указание. Я уже дал указание и хочу объявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. И

"Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу в течение всех этих 44 дней, до и после. Уже дано соответствующее указание. Я уже дал указание и хочу объявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Именно отличившимся в Отечественной войне военнослужащим и гражданским лицам будут вручены эти ордена и медали. Названия этих орденов и медалей предложил я. Считаю, что и эти имена понравятся вам, азербайджанскому народу".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев заявил 11 ноября на встрече с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре №1.

"Я дал указание привезти в Баку захваченную военную технику противника. Я поручил, чтобы было выбрано место, эту технику мы продемонстрируем", - отметил президент.