​Таяние снега в горах вызвало сель в северном регионе - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По мере таяния снега в северном регионе Азербайджана уровень воды в реках повышается, что приводит к разливу рек и увеличивает риск селей.

Вероятность наводнений и селей больше всего беспокоит жителей, проживающих на территории вблизи горных рек.

Как сообщил Report главный инженер Гахского управления оросительных систем Незир Мустафаев, предпринимаются предупредительные меры для предотвращения опасности селей и наводнений: "Еще с осени, вдоль горных рек, где велика вероятность наводнений и селей, были построены каменные, бетонные плотины. В районах, где наблюдается низкая температура, а также на вершинах гор накопилось достаточное количество гидроресурсов для летнего сезона. Это позволит избежать проблем с нехваткой воды при летних оросительных работах на посевных площадях".

Главный инженер управления добавил, что наблюдавшаяся в прошлых годах засуха вызвала серьезные проблемы при орошении посевных площадей: "Уже на протяжении двух лет в летний период наблюдалась засуха. Из-за небольшого количества выпадавшего зимой снега возникали некоторые трудности летом. Однако в этом году прогнозы совершенно иные. Уровень снега, выпавшего на горные вершины, превысил 1 метр и сейчас он постепенно тает. В низменных территориях процесс идет быстрее. 30-40% снега в горах растаяло, что привело к повышению уровня водности в реках".

Отметим, что из-за наблюдавшейся в прошлом году засухи некоторые горные реки высохли. Хотя в прошлом году такие горные реки, как Кюрмюр, Зарна и Лякит высохли, выпавшие в этом году осадки привели к повышению их уровня, что увеличивает риск наводнений и селей.

По мнению специалистов, проведение закрепительных работ вдоль рек сокращает опасность наводнений и селей, а также способствует накоплению достаточной базы водных ресурсов для орошения посевных площадей.