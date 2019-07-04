Рыболовная сеть, сброшенная в Куру в Мингячевире, наносит вред природе и спорту - ВИДЕО

В связи с нерестом во внутренних водных бассейнах Азербайджана с 1 апреля, а в Каспийском море с 1 мая по 1 сентября запрещено ловить в промышленных целях рыбу и другие водные биоресурсы. В противном случае могут погибнуть сотни мальков. Также недопустимо использование охотничьих инструментов, запрещенных законом. В результате наблюдений, проведенных сотрудником Report, стало известно, что в части реки Кура, протекающей по территории Мингячевира, данным запретам не следуют.

Так, в Мингячевире в местечке под названием Адалар сельские жители с использование сетей по ночам ловят рыбу в направлении водохранилища Варвара. Наблюдения показывают, что на данной территории нет контролеров.

В то же время на указанной территории тренируются гребцы. Директор олимпийского учебно-спортивного центра "Кура" Натик Аббасов частично подтвердил данный факт Report. По его словам, в нижней части реки местные жители пытаются ловить рыбу с помощью сетей, гребцы же порой задевают эти сети во время тренировок: "Это происходит изредка. Мы стараемся решить проблему с самими местными жителями. Их мы тоже понимаем, они содержат семьи. Сети жильцов, сброшенные в воду, не создают особых проблем нашим спортсменам".

Сотрудник Управления полиции на водном транспорте МВД в Мингячевире Галиб Рустамов сообщил Report, что о наличии сети в реке не может идти и речи: "Нет никакой квоты на ловлю рыбы на указанной территории. То, что на видео кажется сетью, на самом деле – осока. Там, где есть осока, не может быть сети. Потому что осока забивается в сеть. К тому же из-за летних месяцев даже если сеть установлена, рыба в ней портится".

По его словам, в результате мероприятий, проведенных за 6 месяцев этого года в водохранилище Варвара вместе с министерством экологии и природных ресурсов, обнаружены 4 факта незаконной рыбной ловли. По данным фактам начато расследование по статье 256.1 (незаконная добыча рыбы и других водных биоресурсов) УК.