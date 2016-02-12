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    Распространены кадры с места пожара на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли"

    Президент SOCAR провел совещание на 10-й морской платформе месторождения Гюнешли

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Распространены кадры с места пожара на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли".

    Report представляет данные кадры.

    Напомним, что сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли". Вначале состоялся осмотр платформы после тушения пожара. Президенту компании было доложено о состоянии установок и оборудования, а также скважин.

    Затем состоялось производственное совещание с участием соответствующих должностных лиц. Президент SOCAR ознакомился с графиком работ по устранению последствий пожара на платформе, подчеркнул основные приоритеты ремонтно-строительных работ в этом направлении, рассказал о значении соблюдения техники безопасности, внимания к экологическим вопросам, высокого качества ремонтно-строительных работ, надежности устанавливаемого оборудования.

    Р.Абдуллаев рассказал о работах по возобновлению добычи в запланированные сроки, дал конкретные поручения главам управлений и предприятий.

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