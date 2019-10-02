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Радость детей, принятых в подготовительные к школе группы - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Радость детей, принятых в подготовительные к школе группы

В Азербайджане с 1 октября в созданных в государственных общеобразовательных учебных заведениях подготовительных к школе группах стартовали занятия.

Как сообщает Report, впервые в этом году регистрация заявлений в подготовительные к школе группы по всей республике осуществляется в электронной форме. 

Онлайн-регистрация заявлений охватывает все государственные общеобразовательные школы по стране, в том числе школы для вынужденных переселенцев и школы-интернаты, где обучение организовано по общеобразовательной программе. 

Число созданных в государственных общеобразовательных учебных заведениях подготовительных к школе групп по 2019/2020 учебному году превышает 5900, а количество прошедших регистрацию - более 100 000. 

Напомним, что прием документов в подготовительные к школе группы в общеобразовательных учебных заведениях  по стране производится через электронную систему https://mektebeqebul.edu.az/az/

Корреспондент: Рамин Шахбазов

Видео: Вугар Ханларов

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