Азербайджанская школьница читает более 25 тыс. слов в минуту - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская школьница читает со скоростью более 25 тыс. слов в минуту. Ученица 8-го класса Фатима Зульфугарлы, проходящая подготовку по скоростному чтению в одной из бакинских учебных центров, обновила мировой рекорд.

Как заявила Report Ф.Зульфугарлы, к такому решению она пришла после того, как на одном из турецких телепередач увидела 12-летнего Тарыка Йигита, который прочитал за минуту 11 725 слов.

До прихода на подготовку она тренировалась дома, однако чтение огромного количества книг приводило к болям в глазах: "Здесь педагоги обучили меня тактике скоростного чтения. Скоростное чтение помогает мне и в школе. Школьные товарищи раньше не верили мне. Они мне давали книги и засекали время, после чего подсчитывали количество слов, прочитанных мною за минуту и просили меня пересказать прочитанное. Я пересказывала и только после этого они верили мне".

Ф.Зульфугарлы отметила, что она пока не определилась с будущей профессией: "Раньше я хотела стать юристом, затем компьютерным инженером, а сейчас хочу работать в нефтяной отрасли. Для выбора у меня еще есть время".

Мы попросили Фатиму прочитать нам одну из книг, которую она еще не читала. Фатима за минуту прочитала 34 страницы, после чего пересказала содержимое.

Педагог Джамиля Гулиева сообщила Report, что программа скоростного чтения в Азербайджане осуществляется в течение четырех лет: "Время начала и завершения этой программы составляет 3 месяца. Мы занимается с Фатимой с летних каникул. Глазные тренировки в этой программе повышают зрительную способность".

По ее словам, к программе скоростного чтения допускаются дети старше 7 лет.

Отметим, что впервые рекорд по скоростному чтению побил американец, который прочитал за минуту 6 тыс. слов. В прошлом году обладателем нового рекорда стал 12-летний гражданин Турции Тарык Йигит.

Фото и видео: Эльшан Баба