В Азербайджане увеличиваются средства, предназначенные для страховых выплат по безработице

В Азербайджане увеличиваются средства, предназначенные для страховых выплат по безработице.

В Азербайджане увеличиваются средства, предназначенные для страховых выплат по безработице.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год“.

Так, средства, выделяемые на страховые выплаты по безработице, увеличиваются с 11 000 000 манатов до 13 500 000 манатов.

Отметим, что, согласно проекту, доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят в равной степени 217 668 334,50 манатов с ростом на 5 млн манатов (2,4%). В настоящее время доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год утверждены в размере 212 668 344,50 манатов, расходы - 212 668 344,50 манатов