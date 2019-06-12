В Баку учреждена "Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству".

Как сообщает Report, на учредительной конференции приняли участие депутаты Милли Меджлиса, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев, вице-спикер Милли Меджлиса, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова, депутат Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-президент Бундестага Германии Томас Оперман, вице-спикер Великого народного собрания Турции Сурея Сади Билгич, член комитета внутренних дел ВНСТ Мустафа Хилми Булгер.

В своих выступлениях они отметили, что данная платформа внесет вклад в мир, диалог.

С целью обсуждения путей предотвращения факторов, порождающих опасность региональной безопасности, усиления взаимного диалога и доверия, повышения сотрудничества между странами-участницами до качественно нового уровня, развития имеющихся связей в сфере транспорта и энергетики в рамках Платформы ежегодно в июне в Баку будет проходить парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству.