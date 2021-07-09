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Приняты поправки в закон "О госпошлине"

Приняты поправки в закон "О госпошлине" На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.
Милли Меджлис
9 июля 2021 г. 12:07
Приняты поправки в закон О госпошлине

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, проект изменений в закон подготовлен в соответствии с указом президента Азербайджана от 3 апреля 2019 года "Об углублении реформ в судебно-правовой системе". Данным указом предусмотрены комплексные меры по повышению качества и эффективности правосудия в нашей стране.

В закон добавляется новая статья, предусматривающая государственную пошлину в размере 100 манатов за выдачу свидетельства для осуществления деятельности в качестве частного судебного эксперта.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişikliklər qəbul edildi

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