Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    • 03 марта, 2026
    • 12:53
    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис принял в третьем чтении поправки, предусматривающие штрафы за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    В документе подчеркивается, что за курение электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах будет применяться штраф в размере 30 манатов.

    Согласно проекту, за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта предусмотрены конфискация предмета правонарушения и наложение административного штрафа. Для физических лиц штраф составит от 350 до 500 манатов, для должностных - от 1 650 до 2 200 манатов, для юридических - от 4 000 до 5 000 манатов.

    В случае принятия поправок их вступление в силу намечено на 1 апреля.

    Милли Меджлис запрет на электронные сигареты в Азербайджане Вейпы в Азербайджане
    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    13:07

    Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проекта

    Энергетика
    13:04

    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Другие страны
    13:02

    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Энергетика
    12:57

    Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружия

    Милли Меджлис
    12:54

    Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубометров - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:53

    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    12:49

    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

    Другие страны
    12:46

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    12:45

    Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей