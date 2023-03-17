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Депутат: Существуют серьезные недостатки в предоставлении земель в пользование и аренду

Депутат: Существуют серьезные недостатки в предоставлении земель в пользование и аренду Существуют серьезные недостатки в предоставлении земель в пользование и аренду.
Милли Меджлис
17 марта 2023 г. 12:56
Депутат: Существуют серьезные недостатки в предоставлении земель в пользование и аренду

Существуют серьезные недостатки в предоставлении земель в пользование и аренду.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев во время обсуждения отчета о деятельности кабинета министров в 2022 году.

По его словам, в некоторых районах осуществлено строительство на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью более 10 тыс. га" "Владельцы этих домов не могут зарегистрироваться в течение многих лет, так как не могут получить документы, подтверждающие право собственности. В результате они вынуждены жить регистрации. Они живут в страхе в любой момент потерять свой дом. Сотни людей подвергаются мошенничеству со стороны некоторых муниципалитетов, органов исполнительной власти".

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