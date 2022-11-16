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Депутат: Францию нужно объявить враждебным государством

Депутат: Францию нужно объявить враждебным государством Азербайджан должен объявить Францию враждебным государством
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 16:21
Депутат: Францию нужно объявить враждебным государством
Тахир Керимли

Азербайджан должен объявить Францию враждебным государством.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Тахир Керимли заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Готовящееся парламентом заявление относительно резолюции Сената Франции должно быть бескомпромиссным", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что французы пролили много крови на протяжении всей истории:

"Каким еще должен быть враг?! Я считаю, что Франция - настоящий враг. Поэтому Франция должна быть объявлена враждебным государством.

Франция, называющая демократическим государством, ущемляет наши права. Мы должны быть бдительными и занять единую позицию. Нам необходимо укреплять дипломатические и другие связи с теми, кто противостоит коварным планам Франции".

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Версия на английском языке MP: 'France should be declared an enemy state'
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Fransa düşmən dövlət elan edilməlidir"

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