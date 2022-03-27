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В России заблокировали сайт Oxu.Az

В России заблокировали сайт Oxu.Az В России заблокировали популярный азербайджанский новостной сайт Oxu.Az.
Медиа
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27 марта 2022 г. 14:23
В России заблокировали сайт Oxu.Az

На территории России заблокировали популярный азербайджанский новостной сайт Oxu.Az.

Как передает Report, решение о блокировке сайта приняла Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Решение о блокировке было принято Роскомнадзором без всякого уведомления или предупреждения.

Отметим, что редакция сайта Oxu.Az, являющегося одним из самых читаемых не только в Азербайджане, но и в других странах мира, распространяет новости, опираясь на факты и проверенные источники.

Информация на сайте выходит на двух языках – азербайджанском и русском.

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Версия на английском языке Azerbajan's Oxu.Az blocked in Russia
Версия на азербайджанском языке "Roskomnadzor"un Oxu.Az-a tuşlanmış qanunsuzluğu: Sayt Rusiyada bloklandı

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