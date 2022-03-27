В России заблокировали сайт Oxu.Az

На территории России заблокировали популярный азербайджанский новостной сайт Oxu.Az.
Как передает Report, решение о блокировке сайта приняла Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Решение о блокировке было принято Роскомнадзором без всякого уведомления или предупреждения.
Отметим, что редакция сайта Oxu.Az, являющегося одним из самых читаемых не только в Азербайджане, но и в других странах мира, распространяет новости, опираясь на факты и проверенные источники.
Информация на сайте выходит на двух языках – азербайджанском и русском.