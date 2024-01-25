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В MEDİA прошла встреча с главами субъектов онлайн-медиа, получившим финансовую помощь

В MEDİA прошла встреча с главами субъектов онлайн-медиа, получившим финансовую помощь Исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов встретился с руководителями субъектов онлайн-медиа, которым предоставлена финансовая помощь на первое полугодие 2024 года.
Медиа
25 января 2024 г. 19:31
В MEDİA прошла встреча с главами субъектов онлайн-медиа, получившим финансовую помощь

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов встретился с руководителями субъектов онлайн-медиа, которым предоставлена финансовая помощь на первое полугодие 2024 года.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Ахмед Исмаилов отметил, что основной целью оказания финансовой помощи является развитие субъектов онлайн-медиа, укрепление их экономической самостоятельности, совершенствование деятельности, а также реализация значимых для государства и общества проектов. Было подчеркнуто, что инфраструктура веб-сайтов, которым предоставлена финансовая помощь, должна быть усилена, расширены языковые возможности, полностью обеспечена безопасность.

В ходе встречи руководители субъектов онлайн-медиа сообщили, что благодаря оказанной в прошедшем периоде финансовой помощи, были решены технические проблемы, ряд веб-сайтов перешел на совершенно новый формат.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-da maliyyə yardımı göstərilən onlayn media subyektlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirilib

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