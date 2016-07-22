 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киеве прошла церемония прощания с Павлом Шереметом

    На церемонии принял участие президент Украины Петр Порошенко

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Украинском доме в Киеве прошла церемония прощания с известным журналистом Павлом Шереметом, погибшим на этой неделе.

    Как сообщает Report, помимо родственников, друзей и коллег погибшего на церемонии прощания присутствовал и президент Украины Петр Порошенко, а также глава администрации президента Борис Ложкин и несколько украинских чиновников и депутатов.

    Похороны Шеремета пройдут завтра в Минске. Сегодня вечером вылетит самолет с телом журналиста.

    Шеремет погиб в среду с утра в Киеве. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре города.

    Правоохранительные органы расследуют гибель журналиста по статье "умышленное убийство". Сообщалось, что журналист незадолго до гибели жаловался на слежку.

    У следствия всего шесть версий убийства журналиста, среди которых покушение на его коллегу, которой принадлежала взорвавшаяся машина, убийство по личным и профессиональным причинам, а также попытка дестабилизации ситуации в стране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi