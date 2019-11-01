В Астрахани состоялся медиатренинг для журналистов из стран Каспийского региона

В Астрахани состоялся медиатренинг для журналистов государств Каспийского региона "Навстречу 75-летию Великой Победы".

Как сообщает Report, медиатренинг был организован Политологическим центром "Север-Юг". В нем приняли участие журналисты из Азербайджана, Казахстана и России.

В программу медиатренинга были включены такие темы и обсуждения, как "Влияние медиа на массовое сознание: этические аспекты трактовки истории", "Будущее современных медиа: контент и технологии", "Подлинные и мнимые практики сохранения памяти о Победе накануне ее 75-летия" и другие.

В рамках медиатренинга был организован ряд мастер-классов и тренингов экспертов из вышеупомянутых стран. В день открытия мероприятия в Астраханском государственном университете профессор Бакинского славянского университета, заведующий кафедрой журналистики Шелале Гасанова провела тренинг "PR технологии против фальсификаций Великой Отечественной войны.

По окончании мероприятия азербайджанская делегации возложила цветы к Памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и посетила школу, которая носит его имя.