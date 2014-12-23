В 2014 году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 60 журналистов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году при исполнении профессиональных обязанностей погибли, по меньшей мере, 60 журналистов. Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе Международной неправительственной организации Комитет по защите журналистов (CPJ).

Сотрудники CPJ расследуют гибель еще 18 журналистов, чтобы понять, была ли она связана с их работой.

Комитет отмечает, что в этом году среди погибших оказалось очень много журналистов-международников. Самой опасной для журналистов страной эксперты CPJ назвали Сирию, где в 2014 году погибло 17 репортеров. Также небезопасными для представителей прессы в организации посчитали Ирак, Филиппины, Сомали, Израиль, Афганистан, Пакистан и Парагвай.

"Более 40 процентов журналистов, убитых в 2014 году, пали жертвами заказных убийств. Около 31% убитых журналистов сообщали перед смертью о поступавших в их адрес угрозах", — отмечается в исследовании.

По данным доклада, около 68% журналистов, убитых в 2014 году, освещали темы политики; следующими по степени опасности темами были войны (60%) и права человека (55%).

В 2013 году, по данным CPJ, было убито 70 сотрудников СМИ, в 2012 — 74, а в 2011 — 47 человек.