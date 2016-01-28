Баку. 28 января.REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе известного ведущего телерадиокомпании Azad Azərbaycan (ATV) Илькина Гасани против телерадиокомпании ANS.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамили Сафиевой выступили адвокаты обеих сторон.

Илькин Гасани не участвовал на процессе. Его права защищал адвокат Ильхам Ализаде.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу.

Отметим, что летом 2015 года Илькин Гасани написал на странице в Facebook оскорбительные комментарии в адрес телеканала ANS. Из-за этого статуса компания ANS подала в суд на ведущего и выдвинула требование о возмещении материального и морального ущерба в результате нарушения субъективных прав организации и ее сотрудников.

Насиминский районный суд частично удовлетворил жалобу. И.Гасани в соцсетях попросил прощения у телекомпании ANS. Однако не согласившись с решением, телеведущий обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.