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    Завотделом НСТР: Проблемы со скрытой рекламой и спонсорской рекламой все еще не устранены

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "В начале нового сезона вещания в эфире ряде вещателей наблюдаются нарушения национальных ценностей, грубое нарушение законодательства о рекламе табачных изделий и спонсорской рекламы. В целях пресечения массового характера подобных нарушений и контроля за существующим положением по поручению руководства Нацсовета по телерадиовещанию с связи с результатами мониторингов перед вещателями поставлены серьезные требования. Благодаря этому пресечены неэтичное поведение в эфире в угоду рейтинга и соблюдаются требования законодательства относительно табачных изделий".

    Об этом Report заявил завотделом по экспертизе, программированию и аналитике Нацсовета по телерадиовещанию Тевеккюль Дадашев. 

    Он отметил, что ряд проблем в телеэфире все еще имеет место: "Полностью не устранены проблемы с рекламой, скрытой и спонсорской рекламой. Работа в этом направлении продолжается".

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