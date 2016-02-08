Посол Афганистана в Азербайджане посетил агентство Report - ФОТО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили посетил агентство Report.

Вначале посол ознакомился с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

Затем главный редактор агентства Мурад Алиев рассказал послу Афганистана об истории создания агентства и принципах его деятельности. М.Алиев сказал, что агентство тесно работает с международными дипмиссиями в стране, и подчеркнул готовность сотрудничать с посольством Афганистана в распространении статей, касающихся двустороннего сотрудничества.

В свою очередь посол М.Т.Халили отметил необходимость доведения до читателей информации о различных аспектах жизни общества, а также двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном. Он сообщил, что в последнее время в Афганистане также наблюдается развитие медиа. В частности, он отметил, что сегодня в Афганистане функционируют около 45 частных телеканалов. В конце встречи М.Т.Халили пожелал удачи агентству Report.