Обнародована статистика обращений, поступивших в СП для награждения журналистов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "В Совет прессы (СП) поступило около 100 обращений, связанных с предоставлением наград по случаю 140-летия национальной печати".

Об этом в заявлении Report отметил председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

По его словам, редакции и журналистские организации могут сами обратиться в Администрацию президента в связи с награждением их сотрудников: "Данный вопрос также отразился в распоряжении президента Ильхама Алиева, подписанном по случаю празднования 140-летия национальной печати.

Совет прессы постарается, чтобы наград были удостоены опытные журналисты со стажем работы, имеющие заслуги в развитии печати".

А.Амашов сказал, что обращения относительно награждения будут приниматься до середины июля: "Пока есть время. Вполне возможно, что победители будут установлены до 20-го июля. Церемония награждения состоится в День национальной печати - 22 июля".

Напомним, что 2 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия национальной печати.

В распоряжении Администрации президента, Фонду господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики и Совету прессы поручено обеспечить проведение юбилейных мероприятий в Баку и регионах республики и в течение месяца представить президенту страны предложения о награждении на основе предложений журналистских организаций и редакций журналистов, имеющих заслуги в развитии национальной печати.