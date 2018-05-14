НСТР объявил конкурс на должность гендиректора İTV

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) объявил конкурс с целью определения кандидата на пост гендиректора компании Общественного телерадиовещания (İTV) в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего главы компании.

Как сообщили Report в НСТР, прием документов осуществляется с 15 по 30 мая. Документы следует предъявить в НСТР по адресу г.Баку, ул.Низами, 145, тел: 012 598 36 59.

После определения кандидатов на должность гендиректора компании Общественного телерадиовещания, в Вещательный совет компании Общественного телерадиовещания будут представлены документы кандидатов для проведения выборов в соответствии с требованиями ст. 20.1.3, 21.1 закона Азербайджанской Республики "Об Общественном телерадиовещании".

Отметим, что 11 мая İTV распространил заявление об избрании Балакиши Гасымова гендиректором Общественной телерадиокомпании.