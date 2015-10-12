Национальный совет телевидения и радио направит рекомендательное письмо телеканалам

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телевидения и радио (НСТР) готовит рекомендательное письмо телевизионным каналам. Об этом сообщил Report заместитель председателя Совета Гафар Джабиев.

По его словам, в письме будут содержаться рекомендации в период с 20 октября по 20 ноября уделять больше внимания детским передачам, и связанным с детьми вопросам: "Исполняется 26 лет со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной нашей страной. Поэтому омбудсман Азербайджанской Республики объявил о проведении с 20 октября по 20 ноября в стране месяца прав ребенка. В связи с этим нам направлено письмо омбудсмана. В свою очередь, мы будем рекомендовать телеканалам в рамках месяца прав ребенка показывать больше детских передач, сделать их более красочными".