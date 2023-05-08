Саттаров: Становление и развитие профессиональной прессы в Азербайджане связано с именем великого лидера

Как и во всех сферах в Азербайджане, становление и стремительное развитие профессиональной прессы связано с именем великого лидера.

Как и во всех сферах в Азербайджане, становление и стремительное развитие профессиональной прессы связано с именем великого лидера.

Как сообщает Report, об этом председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров заявил на конференции "Медиаполитика общенационального лидера Гейдара Алиева и современные азербайджанские СМИ", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, рассматривая первый период руководства великого лидера в Азербайджане, можно увидеть, что Гейдар Алиев оказал беспрецедентное влияние на развитие прессы в Азербайджане в советский период:

"В результате усилий общенационального лидера была улучшена материально-техническая база средств массовой информации, создано инфраструктурное обеспечение на основе новых технологий для нормального функционирования существующих СМИ. В то время масштаб шагов, предпринятых великим лидером в направлении развития нашей национальной прессы, не ограничивался только техническими мерами. С первых дней пребывания Гейдара Алиева во главе страны на страницах различных печатных органов, в эфире азербайджанского телевидения и радио стали появляться запретные до тех пор для общества темы, а в рамках возможностей, которые предоставляла теория коммунистическо-советской прессы, в азербайджанской прессе появились первые признаки свободы слова. Одним словом, в то время, когда в советской прессе царили строгие запреты и цензура, Гейдар Алиев заложил основы свободы слова и печати и сделал ее неизменной реальностью в Азербайджане".