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    Генеральный директор центра сейсмологической службы проведет пресс-конференцию в связи с землетрясением

    Пресс-конференция состоится 7 сентября в 15.00

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, доктор геолого-минералогических наук Гурбан Етирмишли проведет пресс-конференцию для журналистов в связи с землетрясением, которое произошло сегодня в Шеки, и ознакомит с предварительными результатами мониторинга, проведенного на территории после землетрясения. Об этом Report сообщили в центре. 

    Пресс-конференция состоится 7 сентября в 15.00.

    Мероприятие пройдет в мониторинг-центре Республиканского центра сейсмологической службы.

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