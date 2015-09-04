Генеральный директор центра сейсмологической службы проведет пресс-конференцию в связи с землетрясением

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, доктор геолого-минералогических наук Гурбан Етирмишли проведет пресс-конференцию для журналистов в связи с землетрясением, которое произошло сегодня в Шеки, и ознакомит с предварительными результатами мониторинга, проведенного на территории после землетрясения. Об этом Report сообщили в центре.

Пресс-конференция состоится 7 сентября в 15.00.

Мероприятие пройдет в мониторинг-центре Республиканского центра сейсмологической службы.