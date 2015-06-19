​Азербайджан принял участие на саммите мировых информагентств

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ По приглашению ТАСС в Россию для участия в саммите информационных агентств прибыли руководители крупнейших зарубежных новостных служб из 25 стран мира.

Как передает Report, саммит мировых информагентств, прошедший под названием "Медиа VS бизнес: партнеры или соперники?" был посвящен вопросам взаимодействия медиа и бизнеса в современном мире.

Во встрече приняли участие около 50 руководителей крупнейших зарубежных новостных служб из 25 стран мира: Франции, Турции, Италии, США, Азербайджана, Белоруссии, Бахрейна, Канады, Кипра, Германии, Испании, Ливана, Хорватии, Индии, Японии, Португалии, Македонии, Кубы, Великобритании, Сербии, Китая, Южной Кореи и России.

В ходе дискуссии они обсудили принципы формирования глобального информационного контента в ближайшем будущем, влияние мировой информационной повестки на ключевые экономические процессы, а также объективность медиа при освещении экономических событий в разных странах.