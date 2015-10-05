​ANS TV оштрафован на 54 000 манатов, передача "Salam Azərbaycan" закрыта на 10 дней

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР). На заседании рассмотрели дело об административных правонарушениях и административному производству по факту нарушения телеканалом ANS требований закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании".

Об этом Report сообщили в НСТР.

В соответствии с пунктом 13.2 закона №1281-IVQ от 15 мая 2015 года "О рекламе" и ст. 187-1.0.5 Кодекса административных правонарушений, принято решение о применении штрафа в размере 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства на вышедшей в эфир 01.10.2015 года с 16:20 по 19:00 передаче "Sən tək deyilsən" на телеканале ANS, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства в связи со спонсорством в выпуске передачи "Sən tək deyilsən" от 02.10.2015 года, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства на передаче "Xoşqədəmlə axtarıram səni", вышедшей в эфир 4 октября 2015 года с 21:30 по 24:00, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства в выпуске передачи "Salam Azərbaycan" от 1 октября 2015 года, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства передачи "Salam Azərbaycan" от 2 октября 2015 года, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства в выпуске передачи "Salam Azərbaycan" от 3 и 5 октября 2015 года, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства передачи "Şokolad" от 18 сентября 2015 года, 6000 манатов в связи с нарушением требований законодательства касательно спонсорства в выпуске передачи "Şokolad" от 21 сентября 2015 года, в целом штрафа на сумму 54 000 манатов.

В то же время, с учетом неуважительного подхода на передаче "Salam Azərbaycan" к установленным Конституцией Азербайджана правам и свободам, унижению чести и достоинства, запятнания делового имиджа, одностороннего подхода, нарушения законодательства касательно спонсорства, принято решение о приостановке с 6 октября 2015 года сроком на 10 дней вещания телепрограммы "Salam Azərbaycan", выходящей в эфир по будням с 07:00 по 10:00, а по субботам - с 08:00 по 10:00, за исключением воскресенья.