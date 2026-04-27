    AnewZ показал фильм Сомали — борьба за суверенитет

    На телеканале AnewZ состоялась премьера документального фильма "Сомали - борьба за суверенитет", являющегося продолжением одного из самых успешных проектов канала - "Линия фронта".

    Как сообщает Report, новая картина посвящена ситуации в Сомали - стране, где на протяжении десятилетий переплетаются вооруженные конфликты, терроризм, борьба за власть и интересы внешних игроков.

    Расположенная на Африканском Роге, на пересечении ключевых морских путей между Красным морем, Аденским заливом и Индийским океаном, Сомали остается одной из самых нестабильных, но стратегически важных точек мира.

    Автором фильма выступила ведущий продюсер документальных проектов телеканала Анастасия Лаврина, режиссером - Бахруз Гадиров. Съемки проходили в переломный для Сомали период - во время первых в истории страны муниципальных выборов по принципу "один человек - один голос", а также после решения Израиля признать Сомалиленд.

    "Этот шаг вызвал широкий международный резонанс, поскольку речь идет о территории, которую мировое сообщество рассматривает как часть Сомали",- отмечает телеканал.

    Премьера фильма совпала с укреплением дипломатических отношений между Азербайджаном и Сомали. Визит президента Сомали Хасана Шейха Махмуда в Баку в прошлом году и открытие посольства страны в Азербайджане в этом году стали важными шагами в развитии сотрудничества.

    Документальная картина уже доступна на всех цифровых платформах AnewZ.

