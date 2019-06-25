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Афлатун Амашов: Мы потеряли патриарха азербайджанской прессы

Афлатун Амашов: Мы потеряли патриарха азербайджанской прессы
© Report

"Смерть Ширмамеда Гусейнова является большой потерей для азербайджанской прессы и общества".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов.

Он отметил, что основанная Ш.Гусейновым школа всегда будет проводником света:

"Мы потеряли патриарха азербайджанской прессы. Ширмамед Гусейнов был примером для поколений на протяжении своей деятельности. Прежде всего для него значимым была нация, государство и Родина. Ширмамед Гусейнов основал такую школу, свет которой будет освещать Азербайджан непрестанно. Да упокоит Всевышний его душу".

Отметим, что Ш.Гусейнов скончался 24 июня в возрасте 95 лет.

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