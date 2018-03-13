Президент Ильхам Алиев поздравил и наградил писателя Анара

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара с 80-летним юбилеем.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии и пропаганде азербайджанской культуры Анара Расул оглу Рзаева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".