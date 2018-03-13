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    Президент Ильхам Алиев поздравил и наградил писателя Анара

    Председатель Союза писателей награжден Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара с 80-летним юбилеем.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии и пропаганде азербайджанской культуры Анара Расул оглу Рзаева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

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