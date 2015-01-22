Азер Туран назначен на должность главного редактора "Эдебийят газети"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошло заседание Правления Союза писателей Азербайджана (СПА).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт AYB.az, в повестке заседания в основном стояли вопросы о назначении главного редактора издания "Литературная газета" ("Эдебийят газети") и усовершенствовании интернет ресурсов.

В ходе голосования единогласно была поддержана кандидатура на пост главного редактора ныне и.о. главного редактора издания Азера Турана.

При обсуждении вопроса об усовершенствовании интернет ресурсов приняли решении об обновлении сайта AzYB.net и периодическом представлении на нескольких языках в википедии информаций об азербайджанских писателях и их творчестве.