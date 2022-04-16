В Тбилиси на мероприятии в поддержку Украины представлены образцы азербайджанской культуры

По инициативе Союза женщин Грузии в Тбилиси прошло мероприятие в поддержку Украины под лозунгом “Нет войне”.

По инициативе Союза женщин Грузии в Тбилиси прошло мероприятие в поддержку Украины под лозунгом “Нет войне”.

Как сообщает грузинское бюро Report, целью мероприятия, которое состоялось в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии при поддержке мэрии Тбилиси, было продвижение толерантности, мирного сосуществования и межнационального диалога.

В 12 уголках были представлены образцы национальной культуры проживающих в Грузии представителей национальных меньшинств.

В уголке Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде были выставлены азербайджанские ковры, национальные музыкальные инструменты, предметы быта, сладости и книги на различные темы. Замдиректора учреждения Лейла Алиева рассказала гостям о представленных образцах.