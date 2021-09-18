В Шуше проходит День национальной музыки

Сегодня в Шуше впервые после освобождения от оккупации проводится День национальной музыки.

Сегодня в Шуше впервые после освобождения от оккупации проводится День национальной музыки.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, делегация, принимавшая участие в мероприятии, посетила Дом народного артиста Бюльбюля и родник Натаван, известные шушинцы возложили цветы к памятникам Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Мероприятие, ежегодно отмечаемое в день рождения великого Узеира Гаджибейли, в этот раз состоялось в парке, где был установлен его памятник.

Открывая мероприятие, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что сегодня в Шуше впервые за много лет проходит международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли: "Уверен, что и будущие поколения продолжат эту традицию. Это мероприятие имеет особое значение. День национальной музыки прошел перед разрушенным армянскими вандалами и открытым 29 августа памятником Узеир беку при участии президента страны. Еще один момент заключается в том, что ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, который будет выступать сегодня, был создан гениальным композитором ровно 85 лет назад”.

Было отмечено, что в рамках масштабных реставрационных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева в Шуше под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, восстанавливаются важные историко-культурные памятники страны.

Первый замминистра культуры Вагиф Алиев сказал, что и до этого в Шуше проводились международные фестивали: "Но значение этого дня для каждого из нас совершенно разное. Сегодня душа Узеир бека находится с нами в Шуше".

Посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу сказал, что в Шушу возвращается новая жизнь. Он подчеркнул, что в этом прекрасном месте проводятся Дни поэзии Вагифа, фестиваль Харыбюльбюль, восстанавливаются исторические и культурные памятники. "Мы мечтали об этом дне 30 лет. Сегодня мое сердце переполнено, поэтому мне трудно говорить. Мы обязаны шехидам, ветеранам войны той радостью, которую испытываем сегодня. Каждый год мы проводили этот праздник на сценах, установленных в Баку. А в этом году мы отмечаем праздник в свободной Шуше, в парке, где находится памятник Узеир беку. Поэтому я рад видеть вас всех здесь. Шуша меняется на глазах ускоренными темпами. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим днем. Хочу, чтобы в Шуше проводились еще более значимые мероприятия".

Мероприятие продолжается концертной программой.