В Польше проходит IV Международный конгресс тюркологов

Варшава. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Польше при организационной поддержке Варшавского университета начал работу IV Международный конгресс тюркологов.

Как сообщили восточно-европейскому бюро Report из посольства Азербайджана в Польше, мероприятие посвящено тюркским языкам, истории и культуре тюркских народов и исследованию прежних и нынешних территорий их проживания.

На мероприятии выступили декан факультета востоковедения Варшавского университета, профессор Пиотр Тарача, руководитель отдела тюркологии и других народностей, доктор Агата Барея-Стажинска, временный поверенный посольства Турции в Польше Исмет Джирджироглу, а также посол Азербайджана в этой стране Гасан Гасанов.

Г.Гасанов отметил о древней истории, языке и литературе тюркского мира и выразил признательность организаторам ставшего традиционным мероприятия.

На панельном заседании конгресса будут выслушаны доклады приехавших из Турции, Литвы, Венгрии, Казахстана, Албании и других стран исследователей на темы, посвященные истории, культуре, искусству, литературе, социальным проблемам и пр. вопросам тюркских народов.

Отметим, что конгресс завершит работу завтра.