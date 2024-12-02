В городе Шуша стартовал "Творческий марафон"

В городе Шуша стартовал "Творческий марафон".

В городе Шуша стартовал "Творческий марафон".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила сотрудница отдела креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Ульвия Зейналова.

По ее словам, помимо церемонии закрытия "Молодежной столицы" исламского мира, с 1 по 6 декабря ожидается проведение серии мероприятий.

"Особое место среди этих мероприятий занимает "Творческий марафон", организованный Министерством культуры. Это платформа, объединяющая талантливую и творческую молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества", - уточнила У.Зейналова.

Она также рассказала о сути мероприятия: "Цель заключается в том, чтобы создать условия для развития молодежи в различных творческих сферах. Мы хотим сформировать у них инновационный и креативный подход. Они будут создавать различные продукты в четырех направлениях: анимация, кино, мода и дизайн".