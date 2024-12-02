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В городе Шуша стартовал "Творческий марафон"

В городе Шуша стартовал "Творческий марафон" В городе Шуша стартовал "Творческий марафон".
Kультурная политика
2 декабря 2024 г. 21:47
В городе Шуша стартовал Творческий марафон

В городе Шуша стартовал "Творческий марафон".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила сотрудница отдела креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Ульвия Зейналова.

По ее словам, помимо церемонии закрытия "Молодежной столицы" исламского мира, с 1 по 6 декабря ожидается проведение серии мероприятий.

"Особое место среди этих мероприятий занимает "Творческий марафон", организованный Министерством культуры. Это платформа, объединяющая талантливую и творческую молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества", - уточнила У.Зейналова.

Она также рассказала о сути мероприятия: "Цель заключается в том, чтобы создать условия для развития молодежи в различных творческих сферах. Мы хотим сформировать у них инновационный и креативный подход. Они будут создавать различные продукты в четырех направлениях: анимация, кино, мода и дизайн".

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Версия на азербайджанском языке Şuşada "Yaradıcılıq marafonu" start götürüb

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