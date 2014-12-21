В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Вахтанга Кикабидзе

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева 20 декабря состоялся концерт народного артиста Грузии, известного киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Как сообщили Report в Центре Гейдара Алиева, концертом В.Кикабидзе привлек внимание к красотам современной столицы Азербайджана, подчеркнув, что горд тем, что выходит на сцену перед жителями и гостями Баку.

Далее в сопровождении бурных аплодисментов, певец исполнил свои знаменитые песни, которые зачастую сопровождал шутливыми рассказами из истории своего творчества.

В исполнении В.Кикабидзе также прозвучало "Кавказское попури", частью которого стала азербайджанская народная песня "Bəri Bax".