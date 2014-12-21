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    В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Вахтанга Кикабидзе

    Народный артист Грузии подчеркнул, что горд тем, что выходит на сцену перед жителями и гостями Баку

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева 20 декабря состоялся концерт народного артиста Грузии, известного киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

    Как сообщили Report в Центре Гейдара Алиева, концертом В.Кикабидзе привлек внимание к красотам современной столицы Азербайджана, подчеркнув, что горд тем, что выходит на сцену перед жителями и гостями Баку.

    Далее в сопровождении бурных аплодисментов, певец исполнил свои знаменитые песни, которые зачастую сопровождал шутливыми рассказами из истории своего творчества.

    В исполнении В.Кикабидзе также прозвучало "Кавказское попури", частью которого стала азербайджанская народная песня "Bəri Bax".

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