В Баку пройдут "Петербургские встречи"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 18- 20 мая в столице Азербайджана состоится цикл культурно-образовательных акций "Петербургские встречи в Баку".

Как сообщает Report, в ходе мероприятий, организованных Комитетом по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, посольством России в Азербайджане, представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и мэрии Баку, участники смогут лучше ознакомиться с культурой этого города и возможностями получения там образования.

Так, 18 мая в 13:00 в Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки "Объемный Санкт-Петербург". Фотополотна с видами Санкт-Петербурга выполнены в технике трехмерного объемного изображения, что позволяет практически в прямом смысле окунуться в атмосферу этого города.

18 мая в 19:30 в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени У.А.Гаджибекова состоится Концерт мастеров искусств Санкт-Петербурга. Специальную концертную программу в Баку представят солисты Мариинского театра Татьяна Павловская, Мзия Ниорадзе, Анатолий Кузнецов и виолончелист, и.о. ректора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Алексей Васильев.

Все три дня работы "Петербургских встреч" в Киноцентре "Низами" жители столицы смогут посмотреть четыре фильма из коллекций старейшей кинокомпании России – киностудии "Ленфильм". Перед началом каждой кинокартины сотрудники киностудии расскажут об их создании.

20 мая в 14:00 в Образовательном комплексе "Школа-лицей" Бакинского Славянского университета для будущих абитуриентов Азербайджана пройдет презентация петербургских вузов, на которой учащиеся узнают о возможностях поступления для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на платной и бюджетной основе в вузах Санкт-Петербурга.

Вход на все мероприятия свободный и бесплатный.