В Баку пройдет этноконцерт с участием азербайджанских и израильских музыкантов

25 ноября, 2016 10:26

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет второй этноконцерт "Sound Wave" с участием азербайджанских и израильских музыкантов. Как сообщает Report, концерт пройдет 3 декабря в Международном центре Мугама. На концерте выступят израильские музыканты Шем Тов Леви и Гади Бен Элиша совместно с азербайджанскими исполнителями мугама Гусейном Меликовым, Сахибом Пашазаде, Тогрулом Асадуллаевым, Солтаном Алиевым. Исполнители представят зрителям традиционную национальную музыку Азербайджана и Израиля.