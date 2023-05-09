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Стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

Стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в культурной столице Азербайджана - Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбульбюль".
Kультурная политика
9 мая 2023 г. 16:20
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в культурной столице Азербайджана - Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, утром состоялись представления, презентации образцов ремесел и национальной кухни стран-участниц.

Отметим, что в дни фестиваля в различных местах города были созданы уголки на темы "Флаг", "Героизм", "Меджлис Карабаха", "Поэзия", "Деде Горгуд", "Дервиши", "Молла Насреддин". Здесь были организованы различные художественные представления, спектакли.

Также в рамках мероприятий, которые пройдут на Джидыр-дюзю, перед статуей Узеира Гаджибейли, в Доме-музее Бюльбюля и других местах Шуши, состоятся различные концертные программы, выставки и показы фильмов.

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Версия на английском языке ФотоKharibulbul International Music Festival kicks off in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фото“Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb

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