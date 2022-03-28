Cостоялось открытие "Ассоциации казахстанцев в Азербайджане"

Посольство Казахстана в Азербайджане совместно с дипмиссиями тюркских государств приняли участие в Фестивале Новруза на побережье Каспийского моря.

Посольство Казахстана в Азербайджане совместно с дипмиссиями тюркских государств приняли участие в Фестивале Новруза на побережье Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство, мероприятие посетили президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, представители дипломатического корпуса, государственных органов, общественно-политических, культурных и деловых кругов Азербайджана, а также казахстанцы, проживающие и обучающиеся в Баку.

Посольством в честь празднования Новруза и 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном была воздвигнута юрта, где все желающие смогли ознакомиться с национальной одеждой, домашней утварью и продегустировать блюда казахской кухни. К вниманию гостей были представлены мелодии Великой Степи, национальные танцы и кюи в исполнении казахской молодежи.

В своем приветственном слове посол Казахстана Сержан Абдыкаримов рассказал гостям об истории и традициях празднования Новруза в Казахстане.

В ходе мероприятия состоялось торжественное открытие "Ассоциации казахстанцев в Азербайджане" при посольстве Казахстана. Сержан Абдыкаримов проинформировал о важных событиях, происходящих в этой стране, обозначил основные тезисы послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации".

Дипломат отметил, что важная роль в успешном развитии и процветании Казахстана принадлежит молодому поколению, и создание Ассоциации даст возможность нашей молодежи участвовать в этом благородном созидательном процессе. С.Абдыкаримов также сказал, что данная инициатива направлена на дальнейшее укрепление связей и дружбы двух братских народов.

Фестиваль продолжился культурно-развлекательной программой и спортивными играми, в которых казахстанцы приняли активное участие.