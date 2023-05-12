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Состоялась официальная церемония открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира-2023"

Состоялась официальная церемония открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира-2023" Министерство культуры Азербайджана и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) провели в пятницу в городе Шуша официальную церемонию открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира-2023".
Kультурная политика
12 мая 2023 г. 14:58
Состоялась официальная церемония открытия года Шуша - культурная столица тюркского мира-2023

Министерство культуры Азербайджана и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) провели в пятницу в городе Шуша официальную церемонию открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира-2023".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, делегации стран-членов ТЮРКСОЙ, руководители тюркских организаций и другие гости.

После официальной церемонии открытия гости посмотрели выступления творческих коллективов тюркского мира, ознакомились с выставками.

Отметим, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, от 6 декабря 2022 года.

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Версия на английском языке Year of Shusha as cultural capital of Turkic world declared open
Версия на азербайджанском языке “Şuşa-Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı-2023”ün rəsmi açılış mərasimi keçirilib

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